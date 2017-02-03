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Владимирской газеты
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17:11
В феврале пересчитают счет за ОДН
16:12
Когда полетят самолеты из "Семязино"?
15:46
Владимирская прокуратура выявила нарушения на производстве минеральной воды
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Авторитет оказался "липовой" "шишкой"
14:15
В Коврове прорыв сетей водоснабжения повредил новенькую дорогу
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Новости
17:11
В феврале пересчитают счет за ОДН
16:12
Когда полетят самолеты из "Семязино"?
15:46
Владимирская прокуратура выявила нарушения на производстве минеральной воды
15:14
Авторитет оказался "липовой" "шишкой"
14:15
В Коврове прорыв сетей водоснабжения повредил новенькую дорогу
Показать еще
Самое читаемое



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