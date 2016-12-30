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Владимирской газеты
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16:11
Мы поздравляем вас с Новым годом!
15:56
Должность директора «Владстройзаказчика» займет Виктор Пузанов
15:25
Рекомендации Роспотребнадзора как встретить Новый год без вреда для здоровья
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Во владимирской области председатель обманул жителей поселка
13:20
Светлана Орлова отметила работу Собинского района
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Новости
16:11
Мы поздравляем вас с Новым годом!
15:56
Должность директора «Владстройзаказчика» займет Виктор Пузанов
15:25
Рекомендации Роспотребнадзора как встретить Новый год без вреда для здоровья
14:36
Во владимирской области председатель обманул жителей поселка
13:20
Светлана Орлова отметила работу Собинского района
Показать еще
Самое читаемое



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