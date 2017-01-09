1$ = 59.9 руб
1€ = 63.11 руб
Brent = 55.30 $
Печатная версия
Владимирской газеты
Вы можете поддержать Томикс финансово
Новости
21:09
Чиновника отправили под суд за взятки по тарифу
17:51
Роспотребнадзор в супермаркете "Лента"
17:03
Штраф на сумму 90 тысяч рублей за навязывание дополнительных услуг
16:40
Перекроют ли владимирцам газ?
15:35
Глава МЭР назвал бедность основной проблемой российской экономики
Показать еще
Самое читаемое
Смотреть все новости
Смотреть все видео
Новости
21:09
Чиновника отправили под суд за взятки по тарифу
17:51
Роспотребнадзор в супермаркете "Лента"
17:03
Штраф на сумму 90 тысяч рублей за навязывание дополнительных услуг
16:40
Перекроют ли владимирцам газ?
15:35
Глава МЭР назвал бедность основной проблемой российской экономики
Показать еще
Самое читаемое



Показать больше материалов
Федеральные новости показать все
Реклама
Присоединяйтесь
Вконтакте Одноклассники Facebook Twitter