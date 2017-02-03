Мы проверили декларации кольчугинских чиновников и депутатов, в основном, они за чертой чиновничьей бедности.
Глава Кольчугинского р-на в 2015 году имел доход в 21 млн рублей
Мы проверили декларации кольчугинских чиновников и депутатов, в основном, они за чертой чиновничьей бедности.
Врача-ветерана оставили умирать на рабочем месте?
Александр Геннинг - врач-терапевт Областной психиатрической больницы №2. Доктор с 50-летним стажем. Он поведал нам о происшествии, выходящем за рамки не только врачебной, но и общечеловеческой морали.
"Дело Биганова" похоронили рано
"На чистую воду" с Михаилом Буяновым
Светлана Орлова не в курсе ситуации на "Точмаше"
"Вы владеете этой информацией, Вы и помогайте" - Орлова "Томиксу" про "Точмаш". Губернатор весьма болезненно восприняла вопрос, касающийся судьбы предприятия
Чиновники обладминистрации и силовики решают судьбы ЧОПов на охоте?
Как говорят, если браки свершаются на небесах, то все серьезные решения принимаются за хлебосольным столом или в отдаленных от глаз широкой общественности охотничьих заимках.
В Киржачском р-не электронные подписи муниципалов гуляют сами по себе и осваивают бюджетные деньги
Таинственные дела творятся вокруг знакового Дома культуры имени Юрия Гагарина.
Светит ли Орловой второй срок?
Материал Михаила Буянова
Облздрав не сэкономил на госзакупках – 159.8 млн.руб
Вот такие дела во Владимирской области... Сформирован рейтинг добросовестности регионов РФ в сфере госзакупок на нужды здравоохранения» за 2016 год.
Орлова в Париже, а тарифы всё выше...
Во Владимире открыли "Областной Дом молодёжи"
03.02.2017
"Дело Биганова" похоронили рано
02.02.2017
Руководители учебных центров подготовки ЧОПовцев требуют остановить передел рынка
26.01.2017
Орлова в Париже, а тарифы всё выше...
Как и на что "разводили" женщин в косметическом салоне
25.01.2017
«Центр эстетической коррекции тела»(или «рога и копыта») заманивал доверчивых женщин и, зачаровывая их обаянием, вынуждал...
Заксобрание без купюр и прикрас. Январь 2017
Биганов "ушёл" сам, Шишов - виноват, "дело Бобриковой" на контроле Бастрыкина...
20.01.2017
Какое прогубернаторское СМИ дезинформирует эффективнее всех?
Одобряете ли вы предложение об избрании Светланы Орловой на второй срок в 2018?
Согласны ли вы с губернатором Орловой, что "во Владимире лучше, чем во Франции"?
Томикс ТВ