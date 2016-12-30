Жизнь не дает соскучиться бывшему заму губернатора Светланы Орловой по строительству. УФСБ и СК подозревают Дмитрия Хвостова в том, что он замыслил получить еще одну взятку.
Сергей Казаков пожелал всем "действовать" в семнадцатом году
Итоговое интервью с главой Издательского дома "Томикс"
Орлова настолько открыта, что не дала задать вопросы независимым СМИ
Холуйская пресс-конференция губернатора, как и ожидалось, превратилась в дешевые байки про половички и борщи. Пустословие и лизоблюдство ни разу не были перебиты острыми вопросами. Озвучить их просто не дали.
В 2016 году во Владимире "открылся" музей Старой аптеки
Все помнят бешеную истерию вокруг идеи выселить из здания Старой аптеки Томикс, а заселить "музэй".
Борщ без свеклы и проплаченная кампания
На своей единственной в уходящем году пресс-конференции губернатор Светлана Орлова посчитала важным еще раз подчеркнуть в пику неким «прихвостням», что она варит борщ без свеклы.
Против бывшего зама Орловой возбуждено третье уголовное дело
Жизнь не дает соскучиться бывшему заму губернатора Светланы Орловой по строительству. УФСБ и СК подозревают Дмитрия Хвостова в том, что он замыслил получить еще одну взятку.
"Меня пытались и купить, и запугать"
Специнтервью с "Человеком года" по версии "Томикс" - Сергеем Федосеевым
Николай Виноградов: Когда власть без тормозов, начинается вседозволенность
Экс-губернатор дал "Владимирской газете" предновогоднее интервью
Дети в Юрьев-Польском мёрзли, а Орлова так и не приехала
В Юрьев-Польском так и не дождались каравана с главной Снегурочкой региона, до райцентра доехали только конфеты.
В рейтинге глав регионов Орлова занимает 84 место из 85...
В сети появился народный рейтинг губернаторов
Сергей Казаков пожелал всем "действовать" в семнадцатом году
30.12.2016
Первая и последняя пресс-конференция губернатора Орловой
29.12.2016
В 2016 году во Владимире "открылся" музей Старой аптеки
"Меня пытались и купить, и запугать"
28.12.2016
О чём не расскажет Светлана Орлова на завтрашней пресс-конференции
Виктор Шохрин попытался "Доплыть до истоков"
Владимир посетил олимпийский чемпион Александр Лебзяк
27.12.2016
Томикс ТВ